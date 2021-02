Anziano morto per legionella in hotel | albergatore condannato al risarcimento

sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: È morto al San Martino l’anziano investito ieri in piazza Gaggero - GenovaQuotidian : È morto al San Martino l’anziano investito ieri in piazza Gaggero - battmark2 : RT @sano_scettico: - Dottore, di cosa è morto? - Mah, cosa vuole, era anziano, aveva i suoi probl... - Ah, quindi di Covid! - sano_scettico : - Dottore, di cosa è morto? - Mah, cosa vuole, era anziano, aveva i suoi probl... - Ah, quindi di Covid! - vivere_sardegna : Anziano trovato morto a Ballao: si indaga per omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano morto

IL GIORNO

Concorezzo (Monza), 23 Febbraio 2021 -per legionella mentre era in vacanza in un albergo romagnolo, la giustizia penale ha ... L', già sofferente di problemi cardiocircolatori, non aveva ...Un uomo di 75 anni èoggi pomeriggio a Montecchio Maggiore in via Battaglia mentre era alla guida della propria auto. E' successo alle 14.30 circa. L'residente a Montecchio, è stato colto da malore ed è ...Concorezzo (Monza), 23 Febbraio 2021 - Morto per legionella mentre era in vacanza in un albergo romagnolo, la giustizia penale ha archiviato il procedimento, ma ora la giustizia civile ha riconosciuto ...4 i decessi odierni, 3 al Cardarelli e uno fuori regione (Pescara). 5 pazienti trasferiti in elisoccorso, altri 8 ricoverati a Campobasso, al San Timoteo di Termoli e al Gemelli Molise, dove i posti i ...