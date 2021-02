Antonella Elia Samantha De Grenet, nuovo feroce scontro: “La pagherai” (Di martedì 23 febbraio 2021) Ancora un litigio in diretta Antonella Elia Samantha De Grenet. Le due proprio non si sopportano ed ogni loro incrocio è dinamite pura. Antonella Elia Samantha De Grenet, nuovo scontro. Dopo il feroce faccia a faccia all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed un parziale quanto poco convinto chiarimento avvenuto a gennaio, le due L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021) Ancora un litigio in direttaDe. Le due proprio non si sopportano ed ogni loro incrocio è dinamite pura.De. Dopo ilfaccia a faccia all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed un parziale quanto poco convinto chiarimento avvenuto a gennaio, le due L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

itspollon : Sei finta dayane sfrutti le altre persone per emergere , hai usato il tuo rapporto con rosalinda per fatto vedere… - Dorian221190 : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci per una volta da ragione ad Antonella Elia #GFVIP - Dade71269095 : Ora capisco perché Dayane è sola . E c’è credo umanamente e peggio pure di antonella Elia #gfvip - Sarcasticbisch : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci per una volta da ragione ad Antonella Elia #GFVIP - Giuliet86635125 : @enzas2010 @GrandeFratello Antonella brava di ché? Semplicemente bruccia culo per Samahta che rimasta e non votabil… -