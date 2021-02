Anticipazioni Il Segreto | puntate spagnole Rosa ucciderà Carolina?

(Di martedì 23 febbraio 2021) La telenovela spagnola Ilvede la secondogenita del Solozobal,, abbandonata dal marito, ma questa notizia non verrà presa bene dalla donna che, come sappiamo dalle, perderà la ragione e arriverà persino a minacciare di uccidere la sorellina più piccola. Come la madre Begona, la giovane figlia di Ignacio, mostra segni di turbe psichiche e presto l’intera famiglia dovrà prendere una seria decisione nei suoi confronti. Iltrameperde la testa I colpi di scena caratterizzeranno le ultimedella telenovela spagnola Il, la quale sarà contraddistinta da una serie di episodi che potrebbero compromettere molte situazioni che, già di loro, apparivano complicate. Infatti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto

Tv Sorrisi e Canzoni

Purtroppo l'operazione non va a buon fine: l'agenterusso Kirill uccide due agenti della CIA, ruba i file, mette le impronte di Bourne sulla scena del crimine e lo incastra per gli omicidi. ...settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021 : Scoperto ildi Nunzio, Franco chiede aiuto a Roberto Ferri. Il bacio tra Clara e Patrizio potrebbe ...Le anticipazioni di Un posto al sole: nelle puntate della soap in onda da lunedì 1 marzo 2021 a venerdì 5 marzo 2021 su Rai 3, Clara darà un bacio ...Nelle puntate di Un posto al sole dal 1° al 5 marzo, Niko si rimetterà in contatto con Susanna su pressione di Jimmy.