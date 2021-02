Amerigo Vespucci | 90 anni incantando il mondo

matteosalvinimi : Uno dei simboli del nostro Paese all’estero, l’Amerigo Vespucci compie 90 anni! L’unità più antica della Marina Mil… - guerini_lorenzo : “Non chi comincia ma quel che persevera”. Fedele al suo motto da 90 anni è fiore all’occhiello di @ItalianNavy. Ind… - LegaSalvini : ???? Uno dei simboli del nostro Paese nel mondo, l’Amerigo Vespucci compie 90 anni! Un capolavoro italiano e l’unità… - grrsarafe : RT @ProfCampagna: Ieri la nave più bella del mondo ha compiuto 90 anni. La nostra amata 'Amerigo Vespucci' è un orgoglio tutto italiano ???… - PaoloRonk : fossi il comandante dell'Amerigo Vespucci farei uno spergiuro cumulativo, non si sa mai. -

Ultime Notizie dalla rete : Amerigo Vespucci

LIVORNO - La nave scuolacompie 90 anni. La Signora dei mari , la più anziana nave in servizio della Marina militare, è stata varata il 22 Febbraio 1931 nel Golfo di Napoli. Da allora il veliero ha accolto e ...La Spezia - La sagoma inconfondibile dell'sarà per sempre legata alla Spezia e al suo arsenale. E lo stesso varrà per il nome di Guido Coccia, che del veliero della Marina militare è stato nostromo tra il 1973 e il 1981, dopo ...Intervista al capitano di vascello Gianfranco Bacchi per l'anniversario della nave-scuola della Marina più amata al mondo: "Ci manca il contatto con i visitatori. La pandemia è stata uno shock ma ci h ...Fu prima nocchiere e poi nostromo della nave scuola più famosa del mondo. Da ieri l´area di fronte a Porta Ospedale si chiama Largo Guido Coccia.