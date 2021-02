America’s Cup, velocità supersonica per Team New Zealand? American Magic insegna… (Di martedì 23 febbraio 2021) Team New Zealand è davvero un missile? I kiwi sono davvero in possesso di una barca in grado di viaggiare a velocità supersoniche? Questa è la domanda che tutti gli appassionati di vela si stanno facendo dopo che sono emerse alcune indiscrezioni riguardo ai picchi toccati in allenamento dal Defender della America’s Cup. Si vocifera, infatti, che con vento sostenuto i neozelandesi si siano avvicinati addirittura a 60 nodi (111 km/h). Stiamo parlando di numeri davvero sbalorditivi e che in gara non si sono ancora visti: i detentori della Vecchia Brocca sono stati davvero in grado di spingersi così tanto oltre? Non avremo una risposta certa e definitiva fino al prossimo 6 marzo, quando nella baia di Auckland incomincerà il match race contro Luna Rossa. La contesa per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021)Newè davvero un missile? I kiwi sono davvero in possesso di una barca in grado di viaggiare asupersoniche? Questa è la domanda che tutti gli appassionati di vela si stanno facendo dopo che sono emerse alcune indiscrezioni riguardo ai picchi toccati in allenamento dal Defender dellaCup. Si vocifera, infatti, che con vento sostenuto i neozelandesi si siano avvicinati addirittura a 60 nodi (111 km/h). Stiamo parlando di numeri davvero sbalorditivi e che in gara non si sono ancora visti: i detentori della Vecchia Brocca sono stati davvero in grado di spingersi così tanto oltre? Non avremo una risposta certa e definitiva fino al prossimo 6 marzo, quando nella baia di Auckland incomincerà il match race contro Luna Rossa. La contesa per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo ...

