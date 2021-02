America’s Cup, Ruggero Tita: “I neozelandesi vogliono vincere con la velocità” (Di martedì 23 febbraio 2021) Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto il ballottaggio interno con Vittorio Bissaro e Maelle Frascari e prenderanno parte alle prossime Olimpiadi di Tokyo nella classe Nacra17. E’ stata una scelta molto sofferta per i tecnici: entrambe le coppie, nell’ultimo quadriennio, hanno vinto un titolo mondiale! Alla fine la scelta è ricaduta su Tita-Banti per la maggiore continuità ai massimi livelli negli anni e, soprattutto, per una miglior attitudine alle condizioni meteo che si troveranno in Giappone. Va detto che la pandemia ha completamente sconvolto i piani di Ruggero Tita, che ora dovrebbe trovarsi ad Auckland. Il classe 1992 aveva infatti firmato da tempo un contratto con Luna Rossa: terminate le Olimpiadi del 2020, si sarebbe dovuto dedicato a tempo pieno alla Coppa America. Non è andata così: i ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021)e Caterina Banti hanno vinto il ballottaggio interno con Vittorio Bissaro e Maelle Frascari e prenderanno parte alle prossime Olimpiadi di Tokyo nella classe Nacra17. E’ stata una scelta molto sofferta per i tecnici: entrambe le coppie, nell’ultimo quadriennio, hanno vinto un titolo mondiale! Alla fine la scelta è ricaduta su-Banti per la maggiore continuità ai massimi livelli negli anni e, soprattutto, per una miglior attitudine alle condizioni meteo che si troveranno in Giappone. Va detto che la pandemia ha completamente sconvolto i piani di, che ora dovrebbe trovarsi ad Auckland. Il classe 1992 aveva infatti firmato da tempo un contratto con Luna Rossa: terminate le Olimpiadi del 2020, si sarebbe dovuto dedicato a tempo pieno alla Coppa America. Non è andata così: i ...

