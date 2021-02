America’s Cup, New Zealand è un missile di velocità? Sfiorati i 60 nodi in allenamento? E Luna Rossa… (Di martedì 23 febbraio 2021) Luna Rossa dovrà firmare un’impresa ai limiti dell’impossibile per battere Team New Zealand e conquistare la America’s Cup. O almeno così sono convinti i detentori del trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender è estremante sicuro dei propri mezzi e vuole mantenere la Vecchia Brocca nel suo Yacht Club, ma l’equipaggio italiano si è presentato baldanzoso ad Auckland, è salito di livello durante gli ultimi due mesi. Team Prada Pirelli ha spazzato via American Magic e Ineos Uk durante la Prada Cup, ha trovato la giusta quadratura del cerchio e ora è pronto per tentare l’assalto alla Coppa delle 100 Ghinee: servirà un’autentica magia per uscire trionfatori dal Golfo di Hauraki, ma i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno davvero tutte le carte in regola per poter provare a fare saltare il banco. Luna Rossa è stata ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021)Rossa dovrà firmare un’impresa ai limiti dell’impossibile per battere Team Newe conquistare laCup. O almeno così sono convinti i detentori del trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender è estremante sicuro dei propri mezzi e vuole mantenere la Vecchia Brocca nel suo Yacht Club, ma l’equipaggio italiano si è presentato baldanzoso ad Auckland, è salito di livello durante gli ultimi due mesi. Team Prada Pirelli ha spazzato via American Magic e Ineos Uk durante la Prada Cup, ha trovato la giusta quadratura del cerchio e ora è pronto per tentare l’assalto alla Coppa delle 100 Ghinee: servirà un’autentica magia per uscire trionfatori dal Golfo di Hauraki, ma i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno davvero tutte le carte in regola per poter provare a fare saltare il banco.Rossa è stata ...

