America’s Cup, Luna Rossa vs Team New Zealand: testa a testa in acqua, la battaglia ha inizio – FOTO (Di martedì 23 febbraio 2021) Luna Rossa vs Team New Zealand: sarà questo il confronto che animerà la baia di Auckland dal prossimo 6 marzo. Sarà un match race rovente, con in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano, reduce dalla conquista della Prada Cup dopo aver asfaltato American Magic e Ineos Uk, cercherà l’impresa contro i neozelandesi, detentori del trofeo sportivo più antico al mondo. Ne vedremo davvero delle belle nel Golfo di Hauraki, dove i kiwi partiranno con i favori del pronostico, ma dove i ragazzi di Max Sirena proveranno il colpaccio, forti di ottimi mezzi tecnici e tattici. Sarà un remake di quanto già visto nel 2000. In quell’occasione Team New Zealand conquistò la Vecchia Brocca rifilando un pesantissimo 5-0 a Luna Rossa, questa volta la ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021)vsNew: sarà questo il confronto che animerà la baia di Auckland dal prossimo 6 marzo. Sarà un match race rovente, con in palio laCup. L’equipaggio italiano, reduce dalla conquista della Prada Cup dopo aver asfaltato American Magic e Ineos Uk, cercherà l’impresa contro i neozelandesi, detentori del trofeo sportivo più antico al mondo. Ne vedremo davvero delle belle nel Golfo di Hauraki, dove i kiwi partiranno con i favori del pronostico, ma dove i ragazzi di Max Sirena proveranno il colpaccio, forti di ottimi mezzi tecnici e tattici. Sarà un remake di quanto già visto nel 2000. In quell’occasioneNewconquistò la Vecchia Brocca rifilando un pesantissimo 5-0 a, questa volta la ...

Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - Gazzetta_it : #AmericasCup #Bruni, #Spithill, #Burling, tre timonieri per una Coppa #LunaRossa - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - YSperduto : RT @lunarossa: The prize-giving ceremony marks the delivery of the PRADA Cup to @lunarossa , become Challenger of the 36th America’s Cup pr… - SabrinaSunny24 : RT @luigipelli: Ok , ci siamo giocati anche la America's Cup ... -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog