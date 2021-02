America’s Cup, Luna Rossa ha travolto detentori secolari e inventori. Una magia che può diventare leggenda (Di martedì 23 febbraio 2021) La America’s Cup è il trofeo sportivo più antico al mondo. È intriso di storia, è impregnato di aneddoti e curiosità, è un evento entrato nell’immaginario colletivo, una manifestazione che trascende lo sport e che è un autentico volano economico, un catalizzatore di attenzioni mediatiche nei Paesi che ne sono direttamente interessanti. Conquistare quella è rinominata Vecchia Brocca è una vera e propria impresa, anche perché è il detentore del trofeo a decidere la località in cui si gareggia e a stilare il regolamento insieme al Challenger of Record (il primo degli sfidanti). Alzare al cielo la Coppe delle 100 Ghinee, nata nel lontanissimo 1851, catapulta nella leggenda. Sono passati 171 anni da quella sfida attorno all’Isola di Wight, quando la piccola goletta America ebbe la meglio sulle 14 barche britanniche. Nacque il mito del There Is No Second, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) LaCup è il trofeo sportivo più antico al mondo. È intriso di storia, è impregnato di aneddoti e curiosità, è un evento entrato nell’immaginario colletivo, una manifestazione che trascende lo sport e che è un autentico volano economico, un catalizzatore di attenzioni mediatiche nei Paesi che ne sono direttamente interessanti. Conquistare quella è rinominata Vecchia Brocca è una vera e propria impresa, anche perché è il detentore del trofeo a decidere la località in cui si gareggia e a stilare il regolamento insieme al Challenger of Record (il primo degli sfidanti). Alzare al cielo la Coppe delle 100 Ghinee, nata nel lontanissimo 1851, catapulta nella. Sono passati 171 anni da quella sfida attorno all’Isola di Wight, quando la piccola goletta America ebbe la meglio sulle 14 barche britanniche. Nacque il mito del There Is No Second, ...

