America's Cup : Luna Rossa contro Emirates Team NZ, ovvero manovrabilità contro velocità (Di martedì 23 febbraio 2021) Per la finale dell'America's Cup si scontreranno due filosofie apposte di progettazione. E' impossibile oggi prevedere le condizioni metereologiche ad Auckland dal 6 di Marzo in poi, data di inizio della finale dell'America's Cup. Auckland si trova nell'isola principale nord della Nuova Zelanda, ed è situata fra l'Oceano Pacifico ed il Mar di Tasmania. E' circondata a sua volta da alcune piccole isole, la più famosa è quella vulcanica di Rangitoto che si trova nei pressi dei campi di regata A,B,C e D e li influenza con il suo cono d'ombra. Non è un caso che la città è divenuta famosa come "città delle vele" a causa della presenza di un grande numero di imbarcazioni da diporto. I campi di regata sono parecchio influenzati dalle continue variazioni di vento, corrente marina e dalle 16 isole del golfo di Hauraki. Volutamente le regate si disputeranno ...

