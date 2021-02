America’s Cup, James Spithill: “New Zealand è in vantaggio nella mia testa. Parlerò con Ainslie per migliorare” (Di martedì 23 febbraio 2021) Luna Rossa ha iniziato a pensare alla battaglia titanica contro Team New Zealand, in programma nella baia di Auckland a partire dal 6 marzo. L’equipaggio italiano ha demolito Ineos Uk per 7-1 nella Finale di Prada Cup e ha così guadagnato il diritto di affrontare i kiwi nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Team Prada Pirelli è in piena corsa per conquistare la Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più antico al mondo. Servirà una vera e propria impresa nel Golfo di Hauraki contro la corazzata padrona di casa, che partirà con i favori del pronostico ma che potrebbe essere minata nelle sue certezze dagli italiani. Il timoniere James Spithill avrà la possibilità di alzare al cielo la Coppe delle 100 Ghinee per la terza volta dopo i sigilli con BMW Oracle. L’australiano tiene ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Luna Rossa ha iniziato a pensare alla battaglia titanica contro Team New, in programmabaia di Auckland a partire dal 6 marzo. L’equipaggio italiano ha demolito Ineos Uk per 7-1Finale di Prada Cup e ha così guadagnato il diritto di affrontare i kiwi nel match race che metterà in palio laCup. Team Prada Pirelli è in piena corsa per conquistare la Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più antico al mondo. Servirà una vera e propria impresa nel Golfo di Hauraki contro la corazzata padrona di casa, che partirà con i favori del pronostico ma che potrebbe essere minata nelle sue certezze dagli italiani. Il timoniereavrà la possibilità di alzare al cielo la Coppe delle 100 Ghinee per la terza volta dopo i sigilli con BMW Oracle. L’australiano tiene ...

Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - HuffPostItalia : Luna Rossa batte Ineos e vola in finale di America's Cup - zazoomblog : America’s Cup Max Sirena: “Gli inglesi ci volevano mandare a casa piangendo. Ci siamo caricati” - #America’s… - duesoli : RT @Focus_it: Come funzionano le barche dell'America's Cup -