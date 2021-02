America’s Cup, Francesco Bruni: “Il nostro obiettivo era raggiungere quota 7 velocemente. Per vincere dobbiamo continuare a lavorare” (Di martedì 23 febbraio 2021) E’ il giorno dei festeggiamenti ad Auckland (Nuova Zelanda) per Luna Rossa. L’equipaggio italiano, nella cerimonia preparata al termine della Prada Cup 2021, ha potuto lasciarsi andare a tutto il proprio entusiasmo dopo aver nettamente sconfitto nell’atto finale delle Challenger Selection Series Ineos Uk. Un 7-1 perentorio frutto di tutto quello che serve per essere un team vincente: cooperazione tra tutti e grande lavoro di sviluppo sulla barca. Sono questi gli aspetti focali del successo italiano, come ribadito anche da Francesco Bruni, timoniere del Team Prada Pirelli: “Noi volevamo arrivare a una condizione di vantaggio nel più breve tempo possibile. L’obiettivo era questo numero “7” per concludere la sfida e poter continuare questa avventura“, i concetti espressi dal 47enne, tra i grandi protagonisti di questa ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) E’ il giorno dei festeggiamenti ad Auckland (Nuova Zelanda) per Luna Rossa. L’equipaggio italiano, nella cerimonia preparata al termine della Prada Cup 2021, ha potuto lasciarsi andare a tutto il proprio entusiasmo dopo aver nettamente sconfitto nell’atto finale delle Challenger Selection Series Ineos Uk. Un 7-1 perentorio frutto di tutto quello che serve per essere un team vincente: cooperazione tra tutti e grande lavoro di sviluppo sulla barca. Sono questi gli aspetti focali del successo italiano, come ribadito anche da, timoniere del Team Prada Pirelli: “Noi volevamo arrivare a una condizione di vantaggio nel più breve tempo possibile. L’era questo numero “7” per concludere la sfida e poterquesta avventura“, i concetti espressi dal 47enne, tra i grandi protagonisti di questa ...

