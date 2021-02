Amadeus: “Ibrahimovic salterà la serata del mercoledì a Sanremo”. Lo svedese in campo con l’Udinese (Di martedì 23 febbraio 2021) Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, è intervenuto a RTL 102.5 per parlare del Festival e in merito alla presenza come ospite di Zlatan Ibrahimovic ha affermato: "Non ho chiamato Ibrahimovic il giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell'Inter, ho aspettato un giorno. È molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì - svela Amadeus - , poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato". Non ci sarà dunque alcun problema per quanto riguarda la presenza di Ibrahimovic nel match di campionato tra Milan e Udinese.caption id="attachment 1072351" align="alignnone" width="3000" Ibrahimovic, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021), conduttore e direttore artistico del Festival di2021, è intervenuto a RTL 102.5 per parlare del Festival e in merito alla presenza come ospite di Zlatanha affermato: "Non ho chiamatoil giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell'Inter, ho aspettato un giorno. È molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì - svela- , poiavrà una partita e tornerà ada giovedì fino a sabato". Non ci sarà dunque alcun problema per quanto riguarda la presenza dinel match di campionato tra Milan e Udinese.caption id="attachment 1072351" align="alignnone" width="3000", ...

