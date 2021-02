Altro che cambio di passo. Se mancano i vaccini Mario non è più tanto Super. Senza dosi sufficienti non c’è piano vaccinale che tenga. E ora torna in campo l’ipotesi di produrre il siero in Italia (Di martedì 23 febbraio 2021) Chi fa da sé fa per tre avrà pensato il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che giovedì incontrerà al Mise il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, per un primo confronto sulla possibilità di produrre in Italia il vaccino anti Covid. E’ questa una delle ipotesi al vaglio per affrontare la sempre più carente fornitura di vaccini contro il Sars Cov 2. “Ci vuole un robusto cambio di rotta per il piano vaccini nazionale”, secondo Guido Bertolaso. “Non si combatte il virus stando dietro ad una scrivania aspettando che qualcuno risolva i problemi” ha affermato. “Bisogna identificare bene gli obiettivi, stabilire quelli che sono i tempi per vaccinare le persone che ne hanno più bisogno ed identificare le categorie a rischio anche sulla base di quelle che sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Chi fa da sé fa per tre avrà pensato il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che giovedì incontrerà al Mise il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, per un primo confronto sulla possibilità diinil vaccino anti Covid. E’ questa una delle ipotesi al vaglio per affrontare la sempre più carente fornitura dicontro il Sars Cov 2. “Ci vuole un robustodi rotta per ilnazionale”, secondo Guido Bertolaso. “Non si combatte il virus stando dietro ad una scrivania aspettando che qualcuno risolva i problemi” ha affermato. “Bisogna identificare bene gli obiettivi, stabilire quelli che sono i tempi per vaccinare le persone che ne hanno più bisogno ed identificare le categorie a rischio anche sulla base di quelle che sono ...

ladyonorato : E con questi episodi (tutt’altro che rari) si programma di vaccinare in luoghi privi di adeguata strumentazione per… - CottarelliCPI : Molti si aspettano la sostituzione di #Arcuri. Non giudico il suo operato come Commissario (ci pensano altri) ma è… - mante : Ultima cosa sugli insulti a Meloni. Fino a quando Meloni e Salvini (e tecnicamente chiunque altro) continueranno a… - robyroby671 : RT @_vitroia_: 'Hai notato che anche oggi MTR ad una domanda specifica ha detto tutt'altro?' 'È partita dal primo giorno' Croccantino che… - MrRIP : RT @Stefano173456: Dialoghi dell'onestà. ???Mario, te fai sentì poco? ???E mica so scemo, se parlo non direi altro che le stesse cose che d… -