Altrabenevento | “Mensa scolastica | in tribunale si discute della più grossa vergogna della città”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSi riaccendono i riflettori sullo scandalo, vicenda che ha caratterizzato negli anni scorsi il dibattito pubblico e politico nelladi Benevento. E a farlo, con una nota stampa, è l’associazione, prima nel Sannio a sollevare la questione. Scrive Sandra Sandrucci: Cibi riciclati o non sicuri serviti ai bambini delle scuole, agli anziani e ai disabili, la ProcuraRepubblica, dopo sei anni dalle denunce di, chiede il rinvio a giudizio per le amministratricisocietà Ristorò. Una grandeanche per tutte le autorità di controllo che recitarono il “tuttapposto” e accusarono di strumentalizzazione le dipendentiCUB, ...