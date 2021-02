Allarme neonazismo | 477 casi di estremisti di destra nell' esercito tedesco

(Di martedì 23 febbraio 2021) Eva Hoegl, l'ombudswoman militare della Germania, ha rivelato che nel 2020 vi sono stati 477di sospetto estremismo diin seno all', un numero in aumento rispetto ai 363 ...

Eva Hoegl, l'ombudswoman militare della Germania, ha rivelato che nel 2020 vi sono stati 477 casi di sospetto estremismo di destra in seno all'esercito tedesco, un numero in aumento rispetto ai 363 ...Oltre alla Germania, tra i Paesi in cui ilha trovato terreno fertile ci sono ... Se non è'nero' questo...L'aumento dei casi, ha sottolineato l'ombudswoman militare della Germania, dimostra la necessità di maggiore impegno contro l'estremismo di destra nelle forze armate ...Berlino, 23 febbraio 2021 - Allarme neonazismo nelle forze armate tedesche. Nel 2020 sono stati registrati 477 casi di sospetto estremismo di destra in seno alla Bundeswehr, l’esercito tedesco, un ...