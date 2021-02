All or Nothing Juventus su Prime Video, la serie che segue l’iconico club dal dietro le quinte (Di martedì 23 febbraio 2021) All or Nothing Juventus è la serie Amazon Original, realizzata in collaborazione con l’iconico club calcistico, che seguirà la squadra dietro le quinte durante tutta la stagione 2020/21. Il progetto sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Prime Video nel corso del 2021, in 240 paesi e territori nel mondo. Secondo quanto riporta il comunicato di Amazon, All or Nothing Juventus porterà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte con il prestigioso e iconico club durante una stagione chiave, seguendone tutti gli eventi più importanti, a partire dall’arrivo del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Le telecamere avranno accesso ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) All orè laAmazon Original, realizzata in collaborazione concalcistico, che seguirà la squadraledurante tutta la stagione 2020/21. Il progetto sarà disponibile in esclusiva sulla piattaformanel corso del 2021, in 240 paesi e territori nel mondo. Secondo quanto riporta il comunicato di Amazon, All orporterà gli spettatori in un viaggiolecon il prestigioso e iconicodurante una stagione chiave,ndone tutti gli eventi più importanti, a partire dall’arrivo del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Le telecamere avranno accesso ...

