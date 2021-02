Alitalia, stipendi di febbraio in ritardo. Il Mise chiede un incontro al Mef e al Mit (Di martedì 23 febbraio 2021) Cresce la preoccupazione per Alitalia. Il ministero dello Sviluppo economico ha contattato oggi il ministero dell’Economia e quello delle Infrastrutture e dei trasporti per chiedere un incontro urgente per discutere del dossier Alitalia. Mentre il governo con il titolare del Mise Giancarlo Giorgetti studia da vicino il dossier, arriva un nuovo allarme per i lavoratori, con un rinvio per il pagamento degli stipendi. Gli emolumenti dei dipendenti per il mese di febbraio verranno infatti pagati in ritardo, come già successo a dicembre. E sarebbe anche a rischio l’anticipo della prestazione di CIGS -base, così come previsto dagli accordi sottoscritti in sede ministeriale. Le pessime notizie arrivano da Fiumicino, dove il commissario straordinario Giuseppe ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Cresce la preoccupazione per. Il ministero dello Sviluppo economico ha contattato oggi il ministero dell’Economia e quello delle Infrastrutture e dei trasporti perre unurgente per discutere del dossier. Mentre il governo con il titolare delGiancarlo Giorgetti studia da vicino il dossier, arriva un nuovo allarme per i lavoratori, con un rinvio per il pagamento degli. Gli emolumenti dei dipendenti per il mese diverranno infatti pagati in, come già successo a dicembre. E sarebbe anche a rischio l’anticipo della prestazione di CIGS -base, così come previsto dagli accordi sottoscritti in sede ministeriale. Le pessime notizie arrivano da Fiumicino, dove il commissario straordinario Giuseppe ...

