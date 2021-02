Alitalia, in ritardo gli stipendi di febbraio. Rischio che l’azienda non sia in grado di anticipare la Cig (Di martedì 23 febbraio 2021) In ritardo ma arriveranno. Bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno per gli oltre 5mila dipendenti di Alitalia che riceveranno lo stipendio di febbraio nei primi giorni di marzo. “Nella migliore delle ipotesi”, precisano però i sindacati che oggi hanno incontrato il commissario della compagnia Giuseppe Leogrande. Il fatto però che persino i tempi delle buste paga siano in dubbio la dice lunga sul momento delicatissimo che sta attraversando Alitalia. E l’urgenza con cui si attendono risposte dal nuovo governo. – “C’è una novità più incresciosa, c’è il Rischio che l’azienda non riesca ad anticipare la cassa integrazione. In questo caso i lavoratori dovrebbero aspettare l’Inps”, ha aggiunto il segretario della Fit Cisl, Salvatore Pellecchia. “La situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Inma arriveranno. Bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno per gli oltre 5mila dipendenti diche riceveranno loo dinei primi giorni di marzo. “Nella migliore delle ipotesi”, precisano però i sindacati che oggi hanno incontrato il commissario della compagnia Giuseppe Leogrande. Il fatto però che persino i tempi delle buste paga siano in dubbio la dice lunga sul momento delicatissimo che sta attraversando. E l’urgenza con cui si attendono risposte dal nuovo governo. – “C’è una novità più incresciosa, c’è ilchenon riesca adla cassa integrazione. In questo caso i lavoratori dovrebbero aspettare l’Inps”, ha aggiunto il segretario della Fit Cisl, Salvatore Pellecchia. “La situazione ...

