Alberto Genovese ha chiesto la scarcerazione e gli arresti domiciliari in una struttura per disintossicarsi (Di martedì 23 febbraio 2021) Alberto Genovese ha chiesto la scarcerazione e gli arresti domiciliari in una struttura, dove potersi disintossicare. L'imprenditore in carcere a San Vittore dallo scorso 6 novembre per aver drogato e aver stuprato una 18enne a una festa il 10 ottobre scorso nel suo attico di lusso nel cuore di Milano. L'istanza della difesa è ora sul tavolo dei pm milanesi per il parere e poi la parola passa al gip. Genovese al momento è indagato anche per altri sei casi di violenza sessuale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

