Al via il processo al ragazzo affetto da artrite reumatoide arrestato per aver coltivato cannabis terapeutica (Di martedì 23 febbraio 2021) Un Paese sotto ricatto. Ipocrita e spietato con chi soffre. "Walter De Benedetto è affetto da artrite reumatoide che comporta una progressiva perdita di mobilità e fa uso di cannabis terapeutica, come ...

