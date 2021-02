Al San Martino di Genova ‘bonus Covid’ per i medici universitari (Di martedì 23 febbraio 2021) GENOVA – Bonus covid in arrivo nella busta paga di febbraio per 98 medici universitari impegnati nella prima fase della lotta alla pandemia all’ospedale San Martino di Genova. “Assieme al personale sanitario in senso stretto, i nostri medici universitari hanno dato un contributo essenziale e straordinario nella lotta alla pandemia e credo che questo riconoscimento sia un segnale, un modo per dire loro grazie di tutto l’impegno profuso durante l’ultimo, difficilissimo anno e ancora oggi- commenta il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti– il policlinico San Martino è stato ed è l’hub regionale per l’emergenza sanitaria in Liguria: è il nostro fiore all’occhiello non solo per l’assistenza garantita a tutti i cittadini che ne abbiano bisogno, ma anche per l’attività di ricerca”. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) GENOVA – Bonus covid in arrivo nella busta paga di febbraio per 98 medici universitari impegnati nella prima fase della lotta alla pandemia all’ospedale San Martino di Genova. “Assieme al personale sanitario in senso stretto, i nostri medici universitari hanno dato un contributo essenziale e straordinario nella lotta alla pandemia e credo che questo riconoscimento sia un segnale, un modo per dire loro grazie di tutto l’impegno profuso durante l’ultimo, difficilissimo anno e ancora oggi- commenta il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti– il policlinico San Martino è stato ed è l’hub regionale per l’emergenza sanitaria in Liguria: è il nostro fiore all’occhiello non solo per l’assistenza garantita a tutti i cittadini che ne abbiano bisogno, ma anche per l’attività di ricerca”.

Corriere : La segnalazione è arrivata da Genova. All’ospedale San Martino quindici infermieri, che si erano rifiutati di fare… - LuigiBrugnaro : Un salto indietro nel tempo! ?? Buona giornata con la veduta dal campanile della chiesa di San Martino a #Burano ne… - Zio_Pise : RT @LuigiBrugnaro: Un salto indietro nel tempo! ?? Buona giornata con la veduta dal campanile della chiesa di San Martino a #Burano nel 193… - MarinoBruschini : RT @ultimenotizie: Niente risarcimento per l'infortunio sul lavoro per gli operatori sanitari che si contagiano dopo aver rifiutato il vacc… - la_staxy : RT @ultimenotizie: Niente risarcimento per l'infortunio sul lavoro per gli operatori sanitari che si contagiano dopo aver rifiutato il vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : San Martino Terni, la mensa dei poveri non si è mai fermata Non si è mai fermata l'attività della mensa dei poveri San Valentino della Caritas diocesana di Terni, Narni e Amelia e dell' associazione di volontariato San Martino. Anzi. In tempo di pandemia continua incessante il suo impegno. L'accoglienza e il servizio ai tavoli, cioè in presenza, non è stato mai interrotto, neaanche durante i giorni più critici ...

Politica regionale a lutto per la scomparsa dell'ex consigliere regionale Luigi Pardo Terzano Politico di lungo corso, ha militato nell'UdC e poi nel Patto Democratico. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente a San Martino in Pensilis, dove viveva, lasciando attonita l'intera comunità. Il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio nel ricordare l'ex collega.

San Martino, premio in busta paga per 98 universitari impegnati nell’emergenza Covid Genova24.it Le ruspe della Tav minacciano la cappella di Toussaint de la Motte Bertoni (Partito Democratico Righetti Sindaco) ha rivolto al sindaco Guido Malinverno, all'assessore alla cultura Francesca Cerini e al segretario comunale Alessandro Tomaselli una interrogazione urge ...

San Martino, premio in busta paga per 98 universitari impegnati nell’emergenza Covid Genova. Saranno 98, la quasi totalità degli spettanti, gli universitari impegnati nell’emergenza Covid all’Ospedale San Martino che nel mese di febbraio riceveranno in busta ...

Non si è mai fermata l'attività della mensa dei poveriValentino della Caritas diocesana di Terni, Narni e Amelia e dell' associazione di volontariato. Anzi. In tempo di pandemia continua incessante il suo impegno. L'accoglienza e il servizio ai tavoli, cioè in presenza, non è stato mai interrotto, neaanche durante i giorni più critici ...Politico di lungo corso, ha militato nell'UdC e poi nel Patto Democratico. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente ain Pensilis, dove viveva, lasciando attonita l'intera comunità. Il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio nel ricordare l'ex collega.Bertoni (Partito Democratico Righetti Sindaco) ha rivolto al sindaco Guido Malinverno, all'assessore alla cultura Francesca Cerini e al segretario comunale Alessandro Tomaselli una interrogazione urge ...Genova. Saranno 98, la quasi totalità degli spettanti, gli universitari impegnati nell’emergenza Covid all’Ospedale San Martino che nel mese di febbraio riceveranno in busta ...