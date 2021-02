Aiello | il club tour si sposta ad ottobre | ecco le nuove date di “Aiello Live – Meridionale Tour”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 febbraio 2021), dopo la presentazione del suo progetto discografico “” e prossimo al Festival di Sanremo 2021 nella categoria CAMPIONI, annuncia lomento in autunno e ledi “”, prodotto da Vivo Concerti, in programma il prossimo. In seguito al rinvio dellanée causato dell’emergenza sanitaria in corso, l’artista è pronto per tornare a esibirsi nei palchi di tutta Italia raddoppiando le, già sold out, di Roma e Napoli. I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le. Il cantautore ...