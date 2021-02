Ai saluti il direttore Inps Fabio Vitale che ha scoperchiato il bluff del reddito di cittadinanza

(Di martedì 23 febbraio 2021) ANCONA - Un anno, poco più. Ma che anno. Con le Marche regione di eccellenza per l'erogazione della cassa integrazione Covid . E prima in Italia per aver attivato i controlli sistematici sul...

Marko2478 : @Chiariello_CS @Lelle__94 Ruiz e Zielinsky sono i giocatori da cui rifondare...c’è tanto altro da vendere egregio d… - MeglioTw : @emmeemme__ mi saluti il direttore @Azpitarte - papillonpa : @renatobrunetta @nzingaretti #Governodraghi ... lei Direttore ai quali bisogna togliere ad uno dei due il posto di… - Rasputin72b : @MassimGiannini Gentile direttore, potrebbe interessarLe fare un articolo su questa mia iniziativa? Ringrazio antic… - thomasbattisti4 : @mariogiordano5 In Italia per vivere bene bisogna essere stranieri. L'italiano che lavora dalla mattina alla sera… -

Ultime Notizie dalla rete : saluti direttore

Corriere Adriatico

ANCONA - Un anno, poco più. Ma che anno. Con le Marche regione di eccellenza per l'erogazione della cassa integrazione Covid . E prima in Italia per aver attivato i controlli sistematici sul reddito ...L'assemblea si è aperta con idon Giovanni D'Andrea, Ispettore dei Salesiani Sicilia: 'vi ... presidente, Maurizio Siragusa, Tesoriere, ed Enzo Caruso, Segretario, Antonino Gennaro,...ANCONA - Un anno, poco più. Ma che anno. Con le Marche regione di eccellenza per l’erogazione della cassa integrazione Covid. E prima in Italia per aver attivato i controlli ...È morto all’età di 89 anni il dottor Franco Smai, ricercatore chimico di solida fama e storico dirigente del petrolchimico a Ferrara, in passato anche direttore degli stabilimenti di Mantova e ...