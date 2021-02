“Agli arresti domiciliari”: Maurizio Costanzo, la rivelazione del conduttore (Di martedì 23 febbraio 2021) Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista a ruota libera sul Festival di Sanremo, sulla sua carriera e sulla moglie Maria De Filippi. Maurizio Costanzo, considerato tra i decani dei giornalisti italiani, ha parlato a ruota libera del “Festival di Sanremo“, della sua carriera televisiva e della moglie Maria De Filippi. Alla veneranda età di 82 anni, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021)ha rilasciato un’intervista a ruota libera sul Festival di Sanremo, sulla sua carriera e sulla moglie Maria De Filippi., considerato tra i decani dei giornalisti italiani, ha parlato a ruota libera del “Festival di Sanremo“, della sua carriera televisiva e della moglie Maria De Filippi. Alla veneranda età di 82 anni, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

amnestyitalia : #Dubai La principessa Latifa è agli arresti domiciliari da quasi 3 anni. Nel marzo 2018, dopo un tentativo di fuga… - umbo70 : RT @Gianmar26145917: #TG1, #Palermo: maltrattamenti sugli anziani in una casa di riposo privata...4 tra operatori e dirigenti agli arresti… - Riccardo957 : RT @Gianmar26145917: #TG1, #Palermo: maltrattamenti sugli anziani in una casa di riposo privata...4 tra operatori e dirigenti agli arresti… - silvanss3r : @MonicaCirinna @pdnetwork @qn_lanazione CONTINUANO GLI SBARCHI , clandestini IN GIRO PER LE STRADE SENZA MASCHERINE… - silvanss3r : @luigidimaio CONTINUANO GLI SBARCHI , clandestini IN GIRO PER LE STRADE SENZA MASCHERINE , FANNO QUELLO CHE VOGLION… -