(Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - È una vera e propria bussola che aiuta a comprendere dove è più opportuno destinare le risorse pubbliche in vista del raggiungimento di un determinato Obiettivo. Negli ultimi mesi itoriFondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) hanno lavorato a fianco dei tecnici e dirigentiRegione AutonomaSardegna per creare un modello di valutazione, in termini qualitativi, dei programmi operativi regionali nel contestoPolitica di Coesione in riferimento agli SDGs. È stato analizzato in che modo le politiche regionali e i programmi operativi possano incidere sui diversi Obiettivi definiti dall'delle Nazioni Unite. I Sustainable Development Goals (SDGs), gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, sono da tempo al centro dell'attività ...

Agenzia_Italia : Agenda 2030 e regioni italiane: ricerca della FEEM sui Sustainable Development Goals (SDGs) - LegacoopER : RT @ImprontaEtica: 12/03 | Presentazione del Coordinamento Emilia-Romagna sostenibile 2030 (CERS) a cui aderiscono le associazioni regional… - MassimoPallavi1 : RT @ImprontaEtica: 12/03 | Presentazione del Coordinamento Emilia-Romagna sostenibile 2030 (CERS) a cui aderiscono le associazioni regional… - 00000o0OOOO00 : RT @italiadeidolori: Carissimi, ora avete un nuovo tecnocrate che chiamano professore, aspeniano come Monti; avete ancora i 5 stalle; avete… - ASviSItalia : RT @ImprontaEtica: 12/03 | Presentazione del Coordinamento Emilia-Romagna sostenibile 2030 (CERS) a cui aderiscono le associazioni regional… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenda 2030

Agenda Digitale

Per costruire il web - journal ogni scuola può partire dalle sue peculiarità e interessi, per poi muoversi all'interno di alcune delle tematiche dell'(salute e benessere, città ...... che prevede numerose azioni e investimenti per la transizione energetica e la tutela ambientale in linea con le strategie europee e gli obiettivi dell'Onu. I gas verdi, tra i quali ...Donne ai vertici delle aziende, in dieci anni pochi passi avanti. Troppo pochi. Nei Paesi del G20 sono cresciute solo del 3,3 per cento. La percentuale più alta è ...Le attività proseguiranno in DAD.? Da marzo riprende Ecolubrafriendly, progetto coordinato dall'Area Marina Protetta Punta Campanella. Il Presidente dell'Amp, Cacace: "Importante? continuare a formare ...