Adesso anche il Muppet Show è razzista. Disney+ mette il bollino rosso a 18 episodi (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – Continua la battaglia – ma forse è meglio parlare di caccia alle streghe – di Disney+ contro i presunti «stereotipi razzisti» contenuti nelle produzioni Disney più datate. Dopo aver messo all'indice Dumbo, Peter pan e gli Aristogatti la piattaforma mette infatti alla gogna anche il Muppet Show. Il colosso ha infatti inserito il consueto messaggio d'apertura in ben 18 episodi della serie in cui esclude la sua responsabilità e avvisa della presenza di scene razziste: «Questo programma include rappresentazioni negative e/o trattamenti errati nei confronti di persone o culture…». Muppet Show da bollino rosso Il Muppet Show, fortunata serie cult a pupazzi animati ideata ...

