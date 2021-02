Accademia ED - Aperte le iscrizioni per il Master in Giornalismo Automotive (Di martedì 23 febbraio 2021) Torna a marzo, con la seconda edizione, il Master in Giornalismo Automotive promosso dall'Accademia Editoriale Domus: il corso online, realizzato in collaborazione con Quattroruote, offre la possibilità di imparare e approfondire la professione del giornalista specializzato nel settore automobilistico e di comprendere, al contempo, i meccanismi che regolano le attività all'interno di una redazione. Il programma. Il percorso prevede un totale di 33 ore formative, suddivise in sei mezze giornate (da cinque ore e mezza ciascuna) a cavallo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2021. Le date del Master sono le seguenti: dal 23 al 25 marzo, il 30 e il 31 marzo e l'1 aprile, con orario 9.30-13.00 e 14.00-16.00. Il corso di specializzazione, dal costo di 550 euro Iva esclusa, è rivolto a tutti gli ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 febbraio 2021) Torna a marzo, con la seconda edizione, ilinpromosso dall'Editoriale Domus: il corso online, realizzato in collaborazione con Quattroruote, offre la possibilità di imparare e approfondire la professione del giornalista specializzato nel settore automobilistico e di comprendere, al contempo, i meccanismi che regolano le attività all'interno di una redazione. Il programma. Il percorso prevede un totale di 33 ore formative, suddivise in sei mezze giornate (da cinque ore e mezza ciascuna) a cavallo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2021. Le date delsono le seguenti: dal 23 al 25 marzo, il 30 e il 31 marzo e l'1 aprile, con orario 9.30-13.00 e 14.00-16.00. Il corso di specializzazione, dal costo di 550 euro Iva esclusa, è rivolto a tutti gli ...

