"Abbiamo parlato delle mascherine l'11 marzo". Gli sms che inguaiano Arcuri (Di martedì 23 febbraio 2021) Luca Sablone Contatti frenetici avvenuti prima della nomina del commissario, ma a maggio i rapporti si interrompono: "Arcuri mi ha chiesto di non comunicare più con lui perché da Palazzo Chigi stavano indagando" delle mascherine si sarebbe iniziato a parlare l'11 marzo. "Parliamo per telefono e mi dice che c'è una necessità di reperire mascherine", ha dichiarato Benotti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Nicola Porro per Quarta Repubblica su Rete 4. Domenico Arcuri avrebbe chiamato proprio il giornalista Rai in aspettativa perché - a detta di quest'ultimo - possiede "un po' di rapporti internazionali, è nel settore delle reti della Difesa da un po' di tempo". Ma i due si conoscevano? "Arcuri lo conoscevo dai tempi in cui facevo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Luca Sablone Contatti frenetici avvenuti prima della nomina del commissario, ma a maggio i rapporti si interrompono: "mi ha chiesto di non comunicare più con lui perché da Palazzo Chigi stavano indagando"si sarebbe iniziato a parlare l'11. "Parliamo per telefono e mi dice che c'è una necessità di reperire", ha dichiarato Benotti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Nicola Porro per Quarta Repubblica su Rete 4. Domenicoavrebbe chiamato proprio il giornalista Rai in aspettativa perché - a detta di quest'ultimo - possiede "un po' di rapporti internazionali, è nel settorereti della Difesa da un po' di tempo". Ma i due si conoscevano? "lo conoscevo dai tempi in cui facevo ...

CarloStagnaro : No, non eravamo pronti per i #vaccini: abbiamo parlato troppo di #primule e troppo poco di come organizzare una cam… - Tg3web : Luci accese e porte aperte simbolicamente in molti teatri a partire dalle 19.30. Così lo spettacolo dal vivo chiede… - matteosalvinimi : #Salvini: Con Zingaretti abbiamo parlato di lavoro, ci sono 140 crisi aziendali e sono ferme da mesi, il 31 marzo c… - Manola5871 : RT @__Kekka___: Non abbiamo parlato abbastanza del fatto che Giulia avrebbe vinto contro Stefania con il 70% di preferenze se non avessero… - Giovann36925287 : RT @CarloStagnaro: No, non eravamo pronti per i #vaccini: abbiamo parlato troppo di #primule e troppo poco di come organizzare una campagna… -