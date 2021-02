A Torino i medici di base tengono sotto controllo la qualità dell'aria (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - I medici di famiglia, odontoiatri e liberi professionisti che esercitano a Torino e in provincia, hanno installato all'esterno dei loro studi 75 'campionatori' per il rilevamento della qualità dell'aria. I dispositivi misureranno fino a fine marzo i livelli di inquinamento atmosferico, saranno poi ritirati e inviati a un laboratorio che effettuerà l'analisi dei dati. "Il tema dell'inquinamento è complicato e complesso, noi medici siamo consapevoli che la situazione é grave e va risolta con urgenza", spiega Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei medici di Torino, dopo l'adesione alla campagna di monitoraggio promossa dal Comitato Torino Respira 'Che aria ... Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Idi famiglia, odontoiatri e liberi professionisti che esercitano ae in provincia, hanno installato all'esterno dei loro studi 75 'campionatori' per il rilevamento. I dispositivi misureranno fino a fine marzo i livelli di inquinamento atmosferico, saranno poi ritirati e inviati a un laboratorio che effettuerà l'analisi dei dati. "Il tema'inquinamento è complicato e complesso, noisiamo consapevoli che la situazione é grave e va risolta con urgenza", spiega Guido Giustetto, presidente'Ordine deidi, dopo l'adesione alla campagna di monitoraggio promossa dal ComitatoRespira 'Che...

