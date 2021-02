A Serena Dandini il Premio ReWriters per aver riscritto l’immaginario della contemporaneità

Leggi su tpi

(Di martedì 23 febbraio 2021) * Di Eugenia Romanelli (Presidente dell’Associazione Culturale), che ogni mese firma un editoriale per TPI sulla riscrittura delcontemporaneo. “Quest’anno, il2021 va a, scrittrice, autrice e conduttrice, che, con il suo lavoro in tv e con il suo sguardo sull’esistenza, ha contribuito, con geniale ironia, a riscriverecollettivo sulle donne e sul rapporto tra i sessi, dando voce a persone, storie e temi che, dopo di lei, non sono più stati invisibili ma, anzi, hanno acquistato potenza nel complesso e vasto universorappresentazione, restituendo così ai rapporti umani maggiore giustizia e verità. Grazie,”. Eugenia Romanelli Queste le motivazioni con cui ...