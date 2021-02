A Brescia zona arancione rafforzata: stop a scuole e università (Di martedì 23 febbraio 2021) MILANO – “Abbiamo convocato la commissione dati e in accordo con il ministero della Salute abbiamo deciso una strategia di mitigazione e contenimento con specifici interventi. Oggi il presidente emanerà un’ordinanza per l’istituzione in tutta la provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino in provincia di Cremona per una zona arancione rafforzata“. A comunicarlo è l’assessora al Welfare, Letizia Moratti, intervenuta in consiglio regionale al Pirellone. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) MILANO – “Abbiamo convocato la commissione dati e in accordo con il ministero della Salute abbiamo deciso una strategia di mitigazione e contenimento con specifici interventi. Oggi il presidente emanerà un’ordinanza per l’istituzione in tutta la provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino in provincia di Cremona per una zona arancione rafforzata“. A comunicarlo è l’assessora al Welfare, Letizia Moratti, intervenuta in consiglio regionale al Pirellone.

Corriere : Brescia in zona arancione o rossa, c’è il via libera del Ministero: la decisione nelle prossime ore - Corriere : Brescia in zona arancione «rafforzata»: scuole chiuse dall’infanzia all’università - Agenzia_Ansa : Zona arancione rafforzata nel Bresciano, chiuse le scuole. Bertolaso: 'Evidentemente ci troviamo di fronte alla ter… - Marilenapas : RT @repubblica: Coronavirus in Lombardia, zona arancione 'rinforzata' nella provincia di Brescia, in 7 comuni della Bergamasca e in un comu… - LaskaJuventus : Brescia “zona arancione rafforzata”, ma che cazzo di roba è? -