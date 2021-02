Zunno | gol alla Del Piero | scoperto da avv Amodio | festa a Roccadaspide VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Di lui questo giornale si occupò nell’ottobre del 2019. Marco, cilentano dai piedi buoni, domenica ha segnato con la maglia del Novara, fuori casa a Carrara, il suo primo gol. E che gol. “Ha calciato ‘Del’. Ma per me non è una sorpresa…” dice Silvestro, avvocato e talent scout che lo scoprì, calciatore in erba, a. Dice: “Marcoè un classe 2001. Lo seguii a lungo e lo segnalai nel 2012. Oggi segna per il Novara”. Il giovane attaccante, impegnato stabilmente (sette partite giocate finora) ha un valore di mercato 50mila euro. Non solo, però. Sul taccuino dell’osservatore salernitano, in quegli anni, finirono anche Giamnaria Guadagno, Gaetano Oristanio e Luciano Pisapia. Tutti ...