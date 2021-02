Zone rosse: divieto di spostamento nelle abitazioni private, cosa dice il decreto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il nuovo decreto COVID approvato oggi dal Consiglio dei Ministri prevede il divieto di spostamento tra regioni e in particolare il divieto di visita alle abitazioni private fino al 27 marzo nelle Zone rosse. Il comunicato del governo: Il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle Zone rosse, non sono consentiti gli ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il nuovoCOVID approvato oggi dal Consiglio dei Ministri prevede ilditra regioni e in particolare ildi visita allefino al 27 marzo. Il comunicato del governo: Ildispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, deldi spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021,, non sono consentiti gli ...

