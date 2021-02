Zoe Cristofoli, la compagna di Theo Hernandez si prepara così al derby (FOTO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ragazza maledetta“. Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, è pronta a sostenere il difensore del Milan nel derby con l’Inter in programma domani, domenica 21 febbraio. Nell’attesa la modella italiana ha sfoggiato sui social una FOTO ad accompagnare un post enigmatico. Zoe “Damn girl” è pronta a tifore il suo Theo in un derby di Milano che vale la testa della classifica in Serie A. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE Cristofoli (@zoe Cristofoli) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ragazza maledetta“. Zoedi, è pronta a sostenere il difensore del Milan nelcon l’Inter in programma domani, domenica 21 febbraio. Nell’attesa la modella italiana ha sfoggiato sui social unaad acre un post enigmatico. Zoe “Damn girl” è pronta a tifore il suoin undi Milano che vale la testa della classifica in Serie A. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE(@zoe) SportFace.

ALIBI_RISTO_PUB : RT @MatteDj23: Zoe Cristofoli invitata in Rai in qualità di...? Cioè, mi va bene un po' di figa eh, ma magari invitatela alla Pupa e il sec… - MatteDj23 : Zoe Cristofoli invitata in Rai in qualità di...? Cioè, mi va bene un po' di figa eh, ma magari invitatela alla Pupa… - sportface2016 : #Milan Zoe #Cristofoli spiega l'umore del fidanzato #Theo Hernandez in seguito all'esito negativo del Derby contr… - sportli26181512 : Milan ko nel derby, Zoe: 'Theo mi ha detto che non molla!': Zoe Cristofoli, influencer e compagna di Theo...… - Mousse81 : Cinque minuti di Domenica Sportiva. Prima presentano Zoe Cristofoli come 'compagna di THEO MARTINEZ' poi si passa a… -