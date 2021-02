Zack Snyder's Justice League: avrà un cameo sorprendente nel finale, Ryan Reynolds nega il suo coinvolgimento (Di martedì 23 febbraio 2021) Il finale di Zack Snyder's Justice League conterrà un "eroico cameo" e Ryan Reynolds è intervenuto per smentire le ipotesi dei fan che erano certi del suo coinvolgimento nel progetto. Zack Snyder's Justice League avrà un epilogo che sorprenderà i fan e la semplice notizia che ci sarà un cameo inaspettato nei minuti finali ha scatenato le ipotesi dei fan che hanno immediatamente pensato a un ritorno in scena di Ryan Reynolds nel ruolo di Lanterna Verde. L'attore canadese, dopo essere stato sommerso dai messaggi sui social media, ha voluto chiarire la situazione, smentendo di essere stato coinvolto nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildi'sconterrà un "eroico" eè intervenuto per smentire le ipotesi dei fan che erano certi del suonel progetto.'sun epilogo che sorprenderà i fan e la semplice notizia che ci sarà uninaspettato nei minuti finali ha scatenato le ipotesi dei fan che hanno immediatamente pensato a un ritorno in scena dinel ruolo di Lanterna Verde. L'attore canadese, dopo essere stato sommerso dai messaggi sui social media, ha voluto chiarire la situazione, smentendo di essere stato coinvolto nel ...

