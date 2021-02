Wrestling | WWE Elimination Chamber | tutti i risultati dell’evento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) È andato in scena stanotte l’evento dichiamato WWE. Il pay-per-view che in Italia era visibile nella notte appena passata, ha incoronato The Miz come nuovo campione: The Awesome One, infatti, ha incassato la preziosissima valigetta del Money in The Bank, che all’interno contiene un contratto già firmato per un match titolato, e ha immediatamente sfruttato l’occasione schienando Drew McIntyre, l’atleta ormai ex campione del mondo fiaccato dall’assalto di Bobby Lashley. L’eccentrico The Miz, quindi, torna sul tetto della WWE dopo ben undici anni dall’ultima volta. Niente da fare per lo scozzese, uscito vincitore del WWEMatch contro AJ Styles, Sheamus, Jeff Hardy, Kofi Kingston e Randy Orton. Edge, attacco a Reigns e sfida per Wrestelmania? Uno dei ...