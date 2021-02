WePlay Ultimate Fighting League | tre giochi e montepremi da 150 000 dollari | si parte il 25 marzo

Leggi su esports247

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La prima stagione della(WUFL), il nuovo torneo esports diEsports in collaborazione con il campione di boxe Oleksandr Usyk prenderà il via il prossimo 25. La competizione, che terminerà l’11 aprile, vedrà al suo interno gare di Mortal Kombat 11, Soulcalibur VI e Tekken 7. L’intero evento si terrà presso laEsports Arena Kyiv, lo stesso impianto utilizzato per il torneoDragon Temple MK 11 che si è svolto lo scorso dicembre. La prima stagione di WUFL potrà contare anche su un corposo: la cifra complessiva è di 150.000(50.000 per ognuno dei tre)....