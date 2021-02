Watch Dogs Legion riceverà la modalità online grazie ad un aggiornamento gratuito

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Ubisoft ha annunciato che ladisarà disponibile dal 9 marzo per tutti i possessori del gioco tramite unper Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, lo store di Epic Games e l'Ubisoft Store per Windows PC, Stadia, e Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. Ladiincluderà nell'del 9 marzo le seguenti caratteristiche per tutti i giocatori: Completando qualsiasi attività, i giocatori guadagneranno punti esperienza per aumentare il loro livello e sbloccare ...

tech_gamingit : Watch Dogs Legion: Data di uscita e dettagli sulla Modalità Online - oOShinobi777Oo : Watch Dogs Legion: Data di uscita e dettagli sulla Modalità Online - GamingTalker : Watch Dogs Legion, la modalità multiplayer online ha una data di uscita, arriva a marzo - Stratosferica1 : Reservoir Dogs (1992) Official Trailer #1 - Quentin Tarantino Movie - N36volpe1973 : Diretta Live su Youtube (Watch Dogs®: Legion - Nuova Squadra di Psicopatici - Ep 1) @TwitchtvGaming #PS4LIVE live at -

Ultime Notizie dalla rete : Watch Dogs

Everyeye.it

Attualmente, Far Cry 4,2, UFC 4, Sniper Elite 4 e New Super Lucky's Tales sono i giochi che supportano FPS Boost e Microsoft ha affermato che aggiungerà la funzionalità ad altri giochi in ...I primi titoli compatibili saranno disponibili già da oggi, e sono Far Cry 4 , New Super Lucky's Tale , Sniper Elite 4 , UFC 4 e2 , scelti da Microsot per la loro popolarità e per ...La modalità online di Watch Dogs Legion ha finalmente una data di lancio. Ubisoft ha annunciato oggi pomeriggio la data di lancio della modalità online di Watch Dogs: Legion. Questa nuova modalità sar ...Uno sguardo alle modalità multiplayer cooperative e competitive di Watch Dogs Legion: si torna a fare danni nella capitale britannica.