Wall Street avvia settimana in frazionale ribasso (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in frazionale ribasso, scontando le ansie relative alla risalita dell'inflazione, che rischia di accelerare l'exit strategy della Fed. Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea l'S&P-500, che avvia la giornata sotto la parità a 3.885 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,22%); sulla stessa linea, leggermente negativo l'S&P 100 (-0,61%). Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica (-1,18%), beni di consumo secondari (-0,90%) e sanitario (-0,89%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Exxon Mobil (+2,70%), Chevron (+2,17%), DOW (+1,34%) e Walt Disney (+1,08%). Fra i più forti ...

