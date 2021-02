Volley, Champions League femminile, quarti. L’ostacolo Fenerbahce tra Novara e la semifinale (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ un quarto di finale duro quello che attende in Champions League il Novara di Lavarini, reduce dalla sconfitta in campionato contro la corazzata Conegliano. L’avversaria delle piemontesi è proprio la squadra uscita sconfitta per ben due volte nei gironi preliminari (o round robin che dir si voglia) da Conegliano, le turche del Fenerbahce. Formazione turca con sede a Istanbul che annovera alcune tra le giocatrici locali di punta ed è allenato dal tecnico campione del mondo in carica, quello Zoran Terzic che seppe guidare la Serbia alla vittoria contro l’Italia nella finale iridata di Tokyo nel 2018. E proprio due serbe sono le straniere di punta della formazione turca, le schiacciatrici che fanno parte della nazionale, Busa e Mihajlovic, oltre alla opposta cubana Vargas Abreu e alla statunitense Robinson, vecchia ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ un quarto di finale duro quello che attende inildi Lavarini, reduce dalla sconfitta in campionato contro la corazzata Conegliano. L’avversaria delle piemontesi è proprio la squadra uscita sconfitta per ben due volte nei gironi preliminari (o round robin che dir si voglia) da Conegliano, le turche del. Formazione turca con sede a Istanbul che annovera alcune tra le giocatrici locali di punta ed è allenato dal tecnico campione del mondo in carica, quello Zoran Terzic che seppe guidare la Serbia alla vittoria contro l’Italia nella finale iridata di Tokyo nel 2018. E proprio due serbe sono le straniere di punta della formazione turca, le schiacciatrici che fanno parte della nazionale, Busa e Mihajlovic, oltre alla opposta cubana Vargas Abreu e alla statunitense Robinson, vecchia ...

