Volley, Champions League 2021: Modena vuole mettere paura a Perugia nei quarti di finale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da un derby all’altro, non c’è pace per la Sir Sicoma Monini Perugia che nei quarti di finale si troverà di fronte la “miracolata” Leo Shoes Modena che da questa Champions era praticamente fuori prima che arrivasse il regalo graditissimo di Ivan Zaytsev e del suo Kemerovo che hanno permesso ai gialloblù di qualificarsi per i quarti di finale addirittura come prima classificata. Dopo la doppia sfida con Civitanova, dunque, la capolista della SuperLega, Perugia trova un’altra squadra italiana sulla sua strada: gli umbri partono favoriti ma ancora devono metabolizzare l’addio dopo otto anni all’opposto Atanasijevic, mentre dall’altra parte Modena ha ritrovato sabato contro Ravenna lo schiacciatore Lavia che si era procurato un infortunio, ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da un derby all’altro, non c’è pace per la Sir Sicoma Moniniche neidisi troverà di fronte la “miracolata” Leo Shoesche da questaera praticamente fuori prima che arrivasse il regalo graditissimo di Ivan Zaytsev e del suo Kemerovo che hanno permesso ai gialloblù di qualificarsi per idiaddirittura come prima classificata. Dopo la doppia sfida con Civitanova, dunque, la capolista della SuperLega,trova un’altra squadra italiana sulla sua strada: gli umbri partono favoriti ma ancora devono metabolizzare l’addio dopo otto anni all’opposto Atanasijevic, mentre dall’altra parteha ritrovato sabato contro Ravenna lo schiacciatore Lavia che si era procurato un infortunio, ...

volley_all : RT @Federvolley: #CLVolleyW ?????? Al via i quarti di finale, domani @IGOR_Volley contro il Fenerbahce. Mercoledì derby @SDBVolley - @ImocoVol… - Federvolley : #CLVolleyW ?????? Al via i quarti di finale, domani @IGOR_Volley contro il Fenerbahce. Mercoledì derby @SDBVolley -… - RaiSport : ?? #Volley ?? #ChampionsLeague #Perugia a #Modena con #Muzaj per andata quarti Prende il via la tre giorni dei qua… - LaNotiziaQuoti : Il match di domani tra Modena e Perugia sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 18:00 su Sky Sport 1 e Sky… - sportface2016 : #CLVolleyM #Volley, #Modena-#Perugia in tv: ecoo data, orario e come vedere l'andata dei quarti di Champions Leagu… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Champions Champions League femminile: da domani le gare di andata dei quarti di finale ... ore 18.00 (diretta Sky Sport Arena) Copertura tv e streaming La fase finale della Champions League Volley 2021 sarà su molteplici canali: Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre e 121 della ...

Champions League: Perugia a Modena con Muzaj per andata quarti Si gioca con la formula ormai abituale in Champions: una vittoria 3 - 0 o 3 - 1 vale 3 punti, un successo al tie break porta 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla squadra perdente. In caso di ...

Volley, la Champions entra nel vivo: la Igor già a Istanbul, domani sfida al Fenerbahce La Stampa Turchia, Guidetti domina la stagione regolare La Misli Sultaniar schiererà tre club nei quarti di Champions. Il Vakifbank di Giovanni Guidetti si aggiudica la stagione regolare con due giornate di anticipo superando nel recupero della 26ma ...

Volley, Champions League 2021, quarti: Modena vuole mettere paura a Perugia Da un derby all'altro, non c'è pace per la Sir Sicoma Monini Perugia che nei quarti di finale si troverà di fronte la "miracolata" Leo Shoes Modena che da questa Champions era praticamente fuori prima ...

... ore 18.00 (diretta Sky Sport Arena) Copertura tv e streaming La fase finale dellaLeague2021 sarà su molteplici canali: Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre e 121 della ...Si gioca con la formula ormai abituale in: una vittoria 3 - 0 o 3 - 1 vale 3 punti, un successo al tie break porta 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla squadra perdente. In caso di ...La Misli Sultaniar schiererà tre club nei quarti di Champions. Il Vakifbank di Giovanni Guidetti si aggiudica la stagione regolare con due giornate di anticipo superando nel recupero della 26ma ...Da un derby all'altro, non c'è pace per la Sir Sicoma Monini Perugia che nei quarti di finale si troverà di fronte la "miracolata" Leo Shoes Modena che da questa Champions era praticamente fuori prima ...