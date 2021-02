Vittorio Sgarbi si candida sindaco di Roma (Di martedì 23 febbraio 2021) “Ci siamo: la mia candidatura a sindaco di Roma è ufficiale. Domani la conferenza stampa con i movimenti e le liste che mi sosterranno. Ridaremo a Roma la dignità di Capitale”. Con queste parole, postate sul suo profilo ufficiale Facebook, Vittorio Sgarbi annuncia di essere in lizza per la poltrona di Primo Cittadino della Capitale d’Italia. Tra poche ore il critico d’arte, ex sindaco di San Severino Marche e di Salemi (in Sicilia) e attuale sindaco di Sutri (in provincia di Viterbo) annuncerà quali saranno i suoi alleati. La notizia ha fatto scalpore – anche se ormai da Sgarbi ci si aspetta di tutto – nell’ambiente politico Romano, dove la corsa al posto diventa sempre più competitiva. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) “Ci siamo: la miatura adiè ufficiale. Domani la conferenza stampa con i movimenti e le liste che mi sosterranno. Ridaremo ala dignità di Capitale”. Con queste parole, postate sul suo profilo ufficiale Facebook,annuncia di essere in lizza per la poltrona di Primo Cittadino della Capitale d’Italia. Tra poche ore il critico d’arte, exdi San Severino Marche e di Salemi (in Sicilia) e attualedi Sutri (in provincia di Viterbo) annuncerà quali saranno i suoi alleati. La notizia ha fatto scalpore – anche se ormai daci si aspetta di tutto – nell’ambiente politicono, dove la corsa al posto diventa sempre più competitiva. su Il Corriere della Città.

