Vittorio Sgarbi candidato sindaco di Roma: sciolte le riserve (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il deputato , ecco chi dovrebbe appoggiarlo in coalizione. Vittorio Sgarbi scioglie le riserve rispetto alla sua intenzione di candidarsi a sindaco di Roma: lo ha fatto con un post su Facebook, nel quale ha anche annunciato l’intenzione di tenere nella giornata di domani una conferenza stampa. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il deputato , ecco chi dovrebbe appoggiarlo in coalizione.scioglie lerispetto alla sua intenzione di candidarsi adi: lo ha fatto con un post su Facebook, nel quale ha anche annunciato l’intenzione di tenere nella giornata di domani una conferenza stampa. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LegaSalvini : ?? Vittorio Sgarbi: 'Prendiamo atto, per la salvezza del Paese, della disponibilità di Walter Ricciardi a dimettersi… - Renato47Rm : RT @soniabetz1: Lo ha scritto davvero ??????si è scordato le sue di offese e molto più pesanti :'Vittorio Sgarbi condannato per aver diffamato… - StefaniaUgatti1 : RT @soniabetz1: Lo ha scritto davvero ??????si è scordato le sue di offese e molto più pesanti :'Vittorio Sgarbi condannato per aver diffamato… - AndreaR_M5S : RT @soniabetz1: Lo ha scritto davvero ??????si è scordato le sue di offese e molto più pesanti :'Vittorio Sgarbi condannato per aver diffamato… - DocenteCarla : VITTORIO SGARBI LO VEDREI BENE COME SINDACO DI ROMA...L' ARTESI RISOLLEVEREBBE EDIL TURISMO ANCHE!!!!! -