Vittorio Sgarbi candidato a sindaco di Roma: «Ridaremo dignità alla Capitale» (Di lunedì 22 febbraio 2021) «Ci siamo: la mia candidatura a sindaco di Roma è ufficiale. Domani la conferenza stampa con i movimenti e le liste che mi sosterranno. Ridaremo a Roma la dignità di Capitale. Condividete». Così con un post sui suoi canali social Vittorio Sgarbi ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Roma. Il noto critico d'arte "lotterà" con il suo movimento politico "Rinascimento".

