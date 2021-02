Vittorio Iacovacci, chi era il carabiniere italiano ucciso in Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si chiama Vittorio Iacovacci, 31 anni il prossimo mese di marzo, il carabinere italiano ucciso oggi nell'attacco in Congo insieme all'ambasciatore Luca Attanasio . Il giovane militare dell'Arma era ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si chiama, 31 anni il prossimo mese di marzo, il carabinereoggi nell'attacco ininsieme all'ambasciatore Luca Attanasio . Il giovane militare dell'Arma era ...

Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - giovadavoli : RT @luigidimaio: È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nostro Amb… - Carolina_LaSed : RT @GiancarloDeRisi: Il dolore di Matteo Salvini per l'attacco in Congo. 'Il cordoglio mio e della Lega ai famigliari dell'ambasciatore Luc… -