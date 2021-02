“Violenza e pornografia”: Lino Banfi censurato da Facebook. Cosa sta succedendo? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un gruppo dedicato all’amato comico pugliese Lino Banfi è stato oscurato perché molti contenuti sono stati ritenuti da Facebook “violenti e pornografici”. I 117mila iscritti si sono ritrovati con il gruppo ‘Noi che amiamo Lino Banfi official’ chiuso da un momento all’altro. “Incitamento all’odio e alla Violenza” La ragione ufficiale per la quale il gruppo è stato oscurato è stata riportata in una nota inviata da Facebook che adduceva come motivazione “incitamento all’odio e alla Violenza contro gli omossessuali e per la presenza di contenuti sessuali”. Questo sarebbe dovuto al fatto che gli utenti postavano tutti i giorni scene tratte dai migliori film di Banfi, che hanno scritto la storia della commedia all’italiana degli anni ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un gruppo dedicato all’amato comico puglieseè stato oscurato perché molti contenuti sono stati ritenuti da“violenti e pornografici”. I 117mila iscritti si sono ritrovati con il gruppo ‘Noi che amiamoofficial’ chiuso da un momento all’altro. “Incitamento all’odio e alla” La ragione ufficiale per la quale il gruppo è stato oscurato è stata riportata in una nota inviata dache adduceva come motivazione “incitamento all’odio e allacontro gli omossessuali e per la presenza di contenuti sessuali”. Questo sarebbe dovuto al fatto che gli utenti postavano tutti i giorni scene tratte dai migliori film di, che hanno scritto la storia della commedia all’italiana degli anni ...

