“Violenza e Pornografia”. Lino Banfi, accuse choc: scatta la censura (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le norme delle piattaforme social si fanno sempre più stringenti, e per fortuna aggiungiamo. Ma ci sono casi nei quali la loro applicazione suona stonata perché non tiene conto di una serie di elementi che invece dovrebbero essere valutati. L’ultimo personaggio italiano, in ordine di tempo, a subire l’oscuramento su Facebook è stato Lino Banfi. Un gruppo a lui dedicato è stato, infatti, chiuso dal social in quanto i contenuti sono stati giudicati violenti e pornografici. Gli oltre 117mila iscritti di ‘Noi che amiamo Lino Banfi official’ si sono, così, ritrovati chiuso il gruppo “per incitamento all’odio e alla Violenza contro gli omossessuali e per la presenza di contenuti sessuali”. Questa la ragione completa. A finire nel mirino della policy di Facebook sono state le immagini e le clip video ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le norme delle piattaforme social si fanno sempre più stringenti, e per fortuna aggiungiamo. Ma ci sono casi nei quali la loro applicazione suona stonata perché non tiene conto di una serie di elementi che invece dovrebbero essere valutati. L’ultimo personaggio italiano, in ordine di tempo, a subire l’oscuramento su Facebook è stato. Un gruppo a lui dedicato è stato, infatti, chiuso dal social in quanto i contenuti sono stati giudicati violenti e pornografici. Gli oltre 117mila iscritti di ‘Noi che amiamoofficial’ si sono, così, ritrovati chiuso il gruppo “per incitamento all’odio e allacontro gli omossessuali e per la presenza di contenuti sessuali”. Questa la ragione completa. A finire nel mirino della policy di Facebook sono state le immagini e le clip video ...

ste_pax : RT @Satiraptus: #Facebook #censura i film di #LinoBanfi per sessismo e pornografia, che è come censurare Jurassic Park per violenza sugli a… - Paolo18030138 : RT @Satiraptus: #Facebook #censura i film di #LinoBanfi per sessismo e pornografia, che è come censurare Jurassic Park per violenza sugli a… - rafelez : RT @Satiraptus: #Facebook #censura i film di #LinoBanfi per sessismo e pornografia, che è come censurare Jurassic Park per violenza sugli a… - MessereGuido : RT @Satiraptus: #Facebook #censura i film di #LinoBanfi per sessismo e pornografia, che è come censurare Jurassic Park per violenza sugli a… - vinbon1991 : RT @Satiraptus: #Facebook #censura i film di #LinoBanfi per sessismo e pornografia, che è come censurare Jurassic Park per violenza sugli a… -