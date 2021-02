VIDEO – Rifiuti tossici interrati: choc nella riserva naturale del Sele (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Associazione per delinquere aggravata finalizzata al traffico illecito di Rifiuti tossici, speciali e pericolosi di categoria ecotossica”. I Carabinieri del Comando provinciale di Salerno e dei reparti territorialmente competenti hanno arrestato 14 persone, togliendo i veli, definitivamente, alla ‘terra dei veleni’ salernitana. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno è stata eseguita nelle province di Salerno, Caserta, Napoli. 6 persone sono state tradotte in carcere, 8 agli arresti domiciliari. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno rende noti i particolari dell’operazione. La rete – “Il provvedimento si fonda sui gravi indizi di colpevolezza acquisiti dai Carabinieri della Compagnia di Eboli. Operazione diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – presso il ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Associazione per delinquere aggravata finalizzata al traffico illecito di, speciali e pericolosi di categoria ecotossica”. I Carabinieri del Comando provinciale di Salerno e dei reparti territorialmente competenti hanno arrestato 14 persone, togliendo i veli, definitivamente, alla ‘terra dei veleni’ salernitana. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno è stata eseguita nelle province di Salerno, Caserta, Napoli. 6 persone sono state tradotte in carcere, 8 agli arresti domiciliari. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno rende noti i particolari dell’operazione. La rete – “Il provvedimento si fonda sui gravi indizi di colpevolezza acquisiti dai Carabinieri della Compagnia di Eboli. Operazione diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – presso il ...

emergenzavvf : #Modena, da stanotte squadre #vigilidelfuoco impegnate a Carpi per l'#incendio in un'azienda addetta al trattamento… - riccione2015 : RT @TweetRiccione: Ricorda che per fare la raccolta differenziata dei #rifiuti, al di fuori dei giorni di raccolta previsti dal calendario… - ALisimberti : RT @GiancarloDeRisi: Discarica galleggiante a due passi dall'Italia. La spazzatura dilavata dalle discariche illegali lungo la Drina, in Bo… - Laural21562870 : RT @AE_Italia: ?? NUOVO VIDEO! Nel maxi-allevamento di maiali di Brescia che abbiamo recentemente investigato abbiamo documentato il mancat… - EstadoCrtico3 : RT @emergenzavvf: #Modena, da stanotte squadre #vigilidelfuoco impegnate a Carpi per l'#incendio in un'azienda addetta al trattamento dei r… -