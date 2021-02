Video rap con il poliziotto morto impiccato. Gli agenti: "Osceno". E Youtube lo rimuove (Di lunedì 22 febbraio 2021) Chiara Giannini Il cantante udinese Fuma invoca una Piazzale Loreto contro gli agenti. Denunciato da sindacati e dall'omonima casa automobilistica L'odio social stavolta passa per Youtube, con un Video scandalo pubblicato dal rapper Fuma che simula, atterrandolo, l'uccisione di un poliziotto in divisa, per poi appenderlo a testa in giù di fronte a un bambino di pochi anni, che esulta per il gesto criminale. Un singolo intitolato Audi, come la nota marca automobilistica, che riporta parole intrise di messaggi da condannare. Tra i tanti, «mio fratello odia le guardie, più di quanto odia Gesù». La notizia ha scatenato l'indignazione dei rappresentanti dei sindacati di polizia, che hanno gridato allo scandalo e hanno annunciato denuncia. «Lo quereleremo - ha detto il segretario del Sap, Stefano Paoloni - e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Chiara Giannini Il cantante udinese Fuma invoca una Piazzale Loreto contro gli. Denunciato da sindacati e dall'omonima casa automobilistica L'odio social stavolta passa per, con unscandalo pubblicato dal rapper Fuma che simula, atterrandolo, l'uccisione di unin divisa, per poi appenderlo a testa in giù di fronte a un bambino di pochi anni, che esulta per il gesto criminale. Un singolo intitolato Audi, come la nota marca automobilistica, che riporta parole intrise di messaggi da condannare. Tra i tanti, «mio fratello odia le guardie, più di quanto odia Gesù». La notizia ha scatenato l'indignazione dei rappresentanti dei sindacati di polizia, che hanno gridato allo scandalo e hanno annunciato denuncia. «Lo quereleremo - ha detto il segretario del Sap, Stefano Paoloni - e ...

